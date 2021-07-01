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Правительство выделит 7 млрд рублей на субсидирование покупок отечественного ПО

Ведомости

Правительство России выделит 7 млрд руб. в ближайшие четыре года на субсидирование закупок отечественного программного обеспечения компаниями малого и среднего бизнеса, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение (ПО) по более выгодным ценам... Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта», — пояснили в пресс-службе правительства.

«На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022 году – 2 млрд рублей, в 2023 году – 2 млрд рублей, в 2024 году – 2 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.

Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, финансирование такой меры поддержки малого и среднего бизнеса будет проводиться в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

«Новая мера поддержки, реализуемая Минцифры России и Российским фондом развития информационных технологий, позволит десяткам тысяч российских предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность. На финансирование цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» до 2024 года предусмотрено 7 млрд рублей – это около 500 000 лицензий», – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба Российского фонда развития информационных технологий.

Отбором решений для цифровизации компаний малого и среднего бизнеса займется Российский фонд развития информационных технологий совместно с профильными ассоциациями, отметил заместитель министра цифрового развития Максим Паршин.

«Мы консультировались с предпринимателями – представителями малого и среднего бизнеса для того, чтобы создать для них по-настоящему востребованную и удобную в получении меру поддержки. Минцифры России, Российский фонд развития информационных технологий совместно с профильными ассоциациями отберут лучшие облачные решения для цифровизации, и компании смогут быстро и бесшовно приобрести их по льготной стоимости, со скидкой 50%. При этом РФРИТ компенсирует компаниям-разработчикам ПО недополученные 50%, что они могли снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем, что до 2024 года этой мерой поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса», – сказал Паршин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных