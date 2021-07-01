Правительство выделит 7 млрд рублей на субсидирование покупок отечественного ПО

«Мы консультировались с предпринимателями – представителями малого и среднего бизнеса для того, чтобы создать для них по-настоящему востребованную и удобную в получении меру поддержки. Минцифры России, Российский фонд развития информационных технологий совместно с профильными ассоциациями отберут лучшие облачные решения для цифровизации, и компании смогут быстро и бесшовно приобрести их по льготной стоимости, со скидкой 50%. При этом РФРИТ компенсирует компаниям-разработчикам ПО недополученные 50%, что они могли снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем, что до 2024 года этой мерой поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса», – сказал Паршин.