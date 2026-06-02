Карьера

Руководителем «Яндекс Маркета» стал Алексей Шлюнкин

Ведомости

Должность руководителя «Яндекс Маркета» занял Алексей Шлюнкин, который до назначения был директором по технологиям и продуктам компании. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекс Маркета».

«В 2014 г. начал работать разработчиком в "Яндексе" – участвовал в редизайне "Яндекс Музыки" и внедрял рекомендательные модели на сервисе. В 2016 г. перешел разработчиком в "Поиск", где в дальнейшем руководил всей инфраструктурой сервиса», – рассказал Шлюнкин.

По данным компании, в рамках своей карьеры новый руководитель «Яндекс Маркета» также возглавлял технологический и продуктовый блок сервиса и был техническим директором «Яндекс Рекламы».

В «Яндекс Маркете» отметили, что предыдущий руководитель сервиса Роман Маресов займется развитием подразделения транзакционного ИИ.

В начале мая «Ведомости» со ссылкой на отчетность «Яндекс Маркета» по РСБУ писали, что товарная модель (1P), при которой маркетплейс сам закупает и продает товары, принесла компании по итогам 2025 г. почти столько же выручки, сколько комиссионная и сервисная модель маркетплейса (3P).

Выручка ООО «Маркет.Трейд» (принадлежит ООО «Яндекс Маркет»), которое выступает в качестве продавца товаров, составила в 2025 г. 79,6 млрд руб. против 44,3 млрд руб. годом ранее. Практически весь этот объем сформирован за счет продажи товаров – 79,4 млрд руб.

