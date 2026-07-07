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Врио председателя правления «WB банка» назначен Святослав Емельянов

Ведомости

Временно исполняющим обязанности председателя правления «WB банка» Святослав Емельянов, ранее занимавший должность заместителя. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ) в Telegram-канале.

Решение было принято в связи с переходом главы «WB банка» Георгия Горшкова на пост заместителя президента – председателя правления ВТБ. В этой должности он будет курировать стратегическое партнерство между двумя банками.

«WB банк» продолжит реализовывать свою стратегию, изменений для клиентов не произойдет, заявили в RWB.

Емельянов в разные годы работал на руководящих должностях в «Хоум кредите», «Связном» и «Почта банке». В «WB банке» он работает с 2025 г. Емельянов участвовал в его трансформации и выводе в лидеры рынка, отметили в RWB.

26 мая «Ведомостям» в пресс-службе RWB сообщили, что ВТБ заключит с Wildberries стратегическое партнерство и получит долю «WB банка». Взамен банк предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты. Отмечалось, что сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока e-commerce в РФ.

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