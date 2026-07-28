Участник программы «Время героев» Степанов стал директором проектов в АСИ
Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Денис Степанов занял должность директора проектов дивизиона развития молодежных инициатив в Агентстве стратегических инициатив. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель программы.
«Сегодня в АСИ наша команда продолжает этот путь – мы помогаем молодому поколению раскрыть себя, найти свой профессиональный и личный путь с опорой на традиционные ценности. Потому что будущее России начинается с тех, кто верит в нашу страну сегодня», – сказал Степанов после назначения.
По словам гендиректора АСИ Светланы Чувшевой, участники проекта «Время героев» уже доказали свое умение вдохновлять людей. Она выразила уверенность, что должность Степанова также усилит кадровый состав агентства. Чувшева также подчеркнула, что бойцы спецоперации обладают ответственностью и умением принимать решения в сложных ситуациях.
Степанов родился в 1979 г. в Усолье-Сибирском Иркутской области. Он начал участие в первом потоке программы «Время героев» в 2024 г. Его обучение завершилось в мае 2026 г.
В июне выпускница первого потока кадровой программы «Время героев» Людмила Емельянова была назначена советником вице-губернатора Московской области. Она курирует вопросы социальной политики и здравоохранения. Ключевым направлением ее работы стало развитие взаимодействия между военной и гражданской медициной.