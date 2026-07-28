Участник программы «Время героев» Степанов стал директором проектов в АСИ

«Сегодня в АСИ наша команда продолжает этот путь – мы помогаем молодому поколению раскрыть себя, найти свой профессиональный и личный путь с опорой на традиционные ценности. Потому что будущее России начинается с тех, кто верит в нашу страну сегодня», – сказал Степанов после назначения.