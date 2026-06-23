Участница «Времени героев» стала советником вице-губернатора Московской области

В новой должности Емельянова будет курировать вопросы социальной политики и здравоохранения. Ключевым направлением ее работы станет развитие взаимодействия между военной и гражданской медициной. «Важно, чтобы наработки военных медиков служили гражданскому здравоохранению, а гражданская медицина помогала улучшать качество жизни и здоровье людей», – заявила Емельянова (ее слова приводит пресс-служба «Времени героев»).