Участница «Времени героев» стала советником вице-губернатора Московской области
Выпускница первого потока кадровой программы «Время героев» Людмила Емельянова назначена советником вице-губернатора Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.
В новой должности Емельянова будет курировать вопросы социальной политики и здравоохранения. Ключевым направлением ее работы станет развитие взаимодействия между военной и гражданской медициной. «Важно, чтобы наработки военных медиков служили гражданскому здравоохранению, а гражданская медицина помогала улучшать качество жизни и здоровье людей», – заявила Емельянова (ее слова приводит пресс-служба «Времени героев»).
Ее наставником выступил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, который высоко оценил профессиональные и личные качества Емельяновой. По словам Дюмина, выпускница «Времени героев» активно участвует в работе комиссии Госсовета по вопросам ветеранов боевых действий.
Емельянова родилась в 1989 г. в Оренбурге. За проявленный героизм она награждена медалью Суворова и медалью «За спасение погибавших».
19 июня участник программы «Время героев» Амир Аккао был назначен на должность заместителя главного инженера АО «Газпром Газораспределение Ставрополь». Он будет заниматься модернизацией сетей и цифровизацией. Наставником Аккао в ходе обучения выступил министр энергетики Сергей Цивилев.