Участник «Времени героев» назначен в газовую отрасль Ставрополья

В 2024 г. Аккао стал слушателем первого потока программы «Время героев», в мае 2026 г. он завершил обучение. Комментируя назначение, Амир Аккао отметил, что рассматривает новую должность как возможность внести вклад в развитие региона и несет ответственность за работу в сфере газоснабжения. По его словам, приоритетными задачами станут модернизация сетей, повышение уровня безопасности и цифровизация процессов.