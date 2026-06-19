Участник «Времени героев» назначен в газовую отрасль Ставрополья
В 2024 г. Аккао стал слушателем первого потока программы «Время героев», в мае 2026 г. он завершил обучение. Комментируя назначение, Амир Аккао отметил, что рассматривает новую должность как возможность внести вклад в развитие региона и несет ответственность за работу в сфере газоснабжения. По его словам, приоритетными задачами станут модернизация сетей, повышение уровня безопасности и цифровизация процессов.
Наставником Аккао в рамках программы выступил министр энергетики России Сергей Цивилев. Он подчеркнул значимость подготовки управленческих кадров и отметил востребованность участников программы в различных отраслях экономики, включая топливно-энергетический комплекс.
По словам министра, выпускники программы обладают управленческими компетенциями и жизненным опытом, которые позволяют им эффективно решать производственные задачи и вносить вклад в развитие отрасли.
Амир Аккао родился в 1989 г. в Черкесске Ставропольского края. За проявленные мужество и героизм он награжден медалью Суворова.
Отмечается, что уже более 100 участников программы «Время героев» получили новые назначения.
11 июня выпускника программы «Время героев», кавалера двух орденов Мужества Дмитрия Сидоренко назначили заместителем министра туризма Краснодарского края. Наставником Сидоренко во время обучения был губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.