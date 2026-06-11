Участник программы «Время героев» стал замминистра туризма Краснодарского края
Выпускник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Дмитрий Сидоренко назначен заместителем министра туризма Краснодарского края. Об этом сообщили представители программы.
Сидоренко вошел в первый поток программы, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 г. Обучение он завершил в мае 2026 г.
По словам Сидоренко, участие в программе помогло ему адаптироваться к работе на гражданской службе. Он отметил, что в новой должности намерен заниматься развитием внутреннего туризма в регионе. «Для меня это особенно важно – Краснодар мой родной город, я знаю его потенциал», – сказал Сидоренко. По его словам, развитие туризма тянет за собой транспорт, малый бизнес, сельское хозяйство, создание рабочих мест и привлечение инвестиций.
Наставником Сидоренко во время обучения был губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что туристическая отрасль остается одним из ключевых драйверов экономики Кубани и требует управленцев, способных реализовывать масштабные проекты.
Сидоренко родился в 1978 г. в Краснодаре. За мужество и героизм он награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, а также медалями Суворова и Жукова.
22 мая президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Тогда глава государства сообщил, что трое участников программы уже возглавили российские регионы, а еще 11 человек работают в администрации президента.