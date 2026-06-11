Участник программы «Время героев» стал замминистра туризма Краснодарского края

По словам Сидоренко, участие в программе помогло ему адаптироваться к работе на гражданской службе. Он отметил, что в новой должности намерен заниматься развитием внутреннего туризма в регионе. «Для меня это особенно важно – Краснодар мой родной город, я знаю его потенциал», – сказал Сидоренко. По его словам, развитие туризма тянет за собой транспорт, малый бизнес, сельское хозяйство, создание рабочих мест и привлечение инвестиций.