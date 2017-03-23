Минэкономразвития получит контроль над статистикой

Проект постановления правительства о передаче Росстата в ведение Минэкономразвития опубликован на regulation.gov. ru. Его разработало Минэкономразвития по поручению правительства, пояснил представитель министерства. Пресс-секретарь премьер-министра подтвердил, что такое поручение было дано. Мера должна обеспечить системный подход к госуправлению в сфере развития экономики, говорится в пояснительной записке к проекту. Росстат должен быть передан в Минэкономразвития указом президента, президент такой указ не подписывал, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

О том, что правительство думает о переподчинении Росстата Минэкономразвития, в начале этой недели «Ведомостям» рассказали три высокопоставленных чиновника. Тогда же с критикой Росстата выступил министр экономического развития Максим Орешкин, назвав переход службы на новую методологию крайне неудачным: «В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных».

Об идее передать статслужбу в подчинение Минэкономразвития руководитель Росстата Александр Суринов узнал, по его словам, из прессы. «Приказы не обсуждаются, а выполняются, – прокомментировал он новость о проекте постановления. – Будем стараться делать все хорошо в любом статусе». Есть закон о статистике, подтверждающий профессиональную независимость Росстата, отмечает он.

Росстат несколько раз переходил из подчинения правительству в подчинение Министерству экономического развития и обратно. Так, в 2004 г. он перешел от правительства к тогдашнему МЭРТу (Министерству экономического развития и торговли), но меньше чем через три месяца премьер Михаил Фрадков переподчинил Росстат напрямую себе. В ходе административной реформы ведомство в 2008 г. снова перешло под контроль Минэкономразвития, а с 2012 г. снова подчиняется правительству. ОЭСР в оценке качества российской статистики подчеркнула факт получения Росстатом независимости, оценив ее позитивно.

«Ходим по кругу и сейчас возвращаемся к статусу, который в 2012 г. был признан неэффективным», – заключает завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов. Во многих странах статслужбы независимы, что означает их более высокий статус, иначе возникает риск принудить показывать результаты, выгодные руководству, говорит он: даже если такого не происходит – подозрение будет всегда. Но когда Росстат вышел из подчинения Минэкономразвития в 2012 г., оказалось, что в прежнем статусе были и плюсы, продолжает он: министерство формировало спрос на статистику, когда связи разорвались – это стало некому делать; кроме того, оно организационно «прикрывало» Росстат, а сам он, оставшись «бесхозным», свои интересы лоббировать не смог.

В последнее время идет вал критики в адрес Росстата, в том числе и справедливой, говорит Бессонов: статслужба совместила две реформы – переход на новые классификаторы и на новые технические средства, – не просчитав последствий. «Это примерно как одновременно готовиться к защите диссертации и делать ремонт в квартире», – сравнивает он. Качество статистики упало, никто толком не понимает, что происходит в экономике, говорит он. Росстат варится в собственном соку, развиваясь, исходя из собственной логики, это вступает в противоречие в потребителями, которых уже много. Однако передача Росстата в подчинение Минэкономразвития проблем все равно не решит, считает Бессонов: неизвестно, будет ли министерство бережно, квалифицированно и ответственно обращаться со статслужбой, коллектив которой разрушить легко, а заменить, при всех недостатках, нечем. «Опасаюсь, что кто-нибудь начнет махать шашкой и указывать Росстату, как считать», – беспокоится Бессонов: подобные случаи бывают и сейчас.