Мировая экономика

Темпы инфляции в развитых и развивающихся странах почти сравнялись

Это делает последние более привлекательными для международных инвесторов
Недавнее укрепление российского рубля, бразильского реала и индийской рупии нивелировало рост цен на импортные товары
Недавнее укрепление российского рубля, бразильского реала и индийской рупии нивелировало рост цен на импортные товары
Aijaz Rahi / AP

Разница между темпами инфляции в развитых и развивающихся странах сократилась до самого низкого уровня как минимум с 1997 г. По данным JPMorgan Chase, в феврале у первых она составила 2,14%, а у вторых – 2,58%. Ускорение инфляции в развитых странах и ее замедление в развивающихся может дать последним возможность для маневра на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Ведь ужесточение денежной политики ФРС обычно заставляло их тоже повышать процентные ставки ради поддержания национальных валют.

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Комментарии  ()
СергейЛ1
20:54 27.03.2017
К сожалению переведено не все. В этом буржуйском отчете сказано, что инвестиции в Россию надо ограничивать, давая преимущество другим "развивающимся" странам.
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