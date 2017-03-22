Рынки

Bалюты развивающихся стран удивляют

Они укрепляются к доллару несмотря на проблемы с глобализацией, невысокие цены на сырье и повышение ставки ФРС США
Сильнее всего в этом году выросли курсы южноафриканского ранда (на 9%) и мексиканского песо (на 8,5%)
Сильнее всего в этом году выросли курсы южноафриканского ранда (на 9%) и мексиканского песо (на 8,5%)
Denis Farrell / AP

Валюты развивающихся стран ведут себя удивительно. Несмотря на проблемы с глобализацией, низкие (хоть и подросшие) цены на сырье и повышение процентных ставок ФРС США они не падают против доллара. Наоборот, у доллара проблемы с укреплением, а валюты развивающихся стран подрастают – в частности, из-за улучшения экономических перспектив и высоких доходностей на этих рынках.

Развивающиеся рынки в этом году ведут себя неожиданным образом – их валюты не падают по отношению к доллару, несмотря на растущий протекционизм и снижение цен на нефть в последние недели. Кроме того, Федеральная резервная система США ужесточает денежную политику, а доходности казначейских облигаций остаются относительно высокими.

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Комментарии  ()
Civrank
21:10 22.03.2017
"Данные Bank of America Merrill Lynch" - это один банк или два?=)
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