Bалюты развивающихся стран удивляют

Сильнее всего в этом году выросли курсы южноафриканского ранда (на 9%) и мексиканского песо (на 8,5%)

Они укрепляются к доллару несмотря на проблемы с глобализацией, невысокие цены на сырье и повышение ставки ФРС США

Валюты развивающихся стран ведут себя удивительно. Несмотря на проблемы с глобализацией, низкие (хоть и подросшие) цены на сырье и повышение процентных ставок ФРС США они не падают против доллара. Наоборот, у доллара проблемы с укреплением, а валюты развивающихся стран подрастают – в частности, из-за улучшения экономических перспектив и высоких доходностей на этих рынках.

Развивающиеся рынки в этом году ведут себя неожиданным образом – их валюты не падают по отношению к доллару, несмотря на растущий протекционизм и снижение цен на нефть в последние недели. Кроме того, Федеральная резервная система США ужесточает денежную политику, а доходности казначейских облигаций остаются относительно высокими.