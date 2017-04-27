Администрация Трампа раскрыла детали налоговой реформы в 500 словах

Администрация президента США Дональда Трампа огласила детали налоговой реформы - снижение налога на прибыль для корпораций, ставок для физических лиц, налогов на наследство, репатриацию прибыли. Мы намерены серьезно сократить налоги и упростить налоговую систему США, объявил директор Национального совета по экономике Гари Кон.

Одно из основных предложений - снижение ставки федерального налога на прибыль корпораций до 15% (сейчас 35%). По такой ставке будут платить также партнерства и общества с ограниченной ответственностью (LLC). Сейчас такие доходы включаются в личную налоговую декларацию владельцев таких фирм (максимальная ставка 39,7%). Это может стать лазейкой для богатейших американцев, которые имеют чистую прибыль с таких предприятий, объясняет The Wall Street Journal.

Снижение же ставки корпоративного налога на 20% обойдется США $20 трлн недополученных доходов бюджета в течение десятилетия, следует из данных Объединенного налогового комитета.

Неясно, насколько предлагаемые изменения увеличат дефицит, указывает Bloomberg. Налоговая реформа сама себя оплатит экономическим ростом до 3%, спорит министр финансов США Стивен Мнучин. Способствовать этому будет низкая ставка налога на репатриацию прибыли. Это вернет в страну сотни триллионов долларов, обещает он, отказываясь раскрыть размер ставки.

Для граждан предлагается отменить семи ступенчатую прогрессивную ставку и перейти к трехступенчатой - 10, 25 и 35%. В тоже время администрация не раскрыла уровни дохода, к которым будут применяться эти ставки, что затрудняет оценить влияние на различные доходные группы граждан. «Извините, друзья. Мы не можем смоделировать это. Определенно, недостаточно подробностей», прокомментировал в Twitter налоговый план директор Tax Foundation Кайл Померло.

Стандартный налоговый вычет для семейных пар администрация Трампа обещает удвоить - таким образом первые $24 тысячи годового дохода будут освобождены от налогообложения. По сути это нулевая ставка налога, отметил Кон. Реформа позитивно отразится на домохозяйствах со средним и низким уровнем дохода за счет сокращения индивидуальных ставок и увеличения вычета, указывает Bloomberg.

Для подробного анализа плана администрации Трампа не хватает параметров, отмечают в НКО Committee for a Responsible Federal Budget: но он может привести к увеличению долга США до 111% ВВП к 2027 г. Это будет самая большая величина в истории США и никакими темпами экономического роста его не профинансировать, категоричны эксперты НКО.

Заявление Кона и Мнучина о будущей налоговой системе уместилось в чуть более, чем 500 слов. «Первый проект налоговой реформы Рейгана: трехтомный, более чем 500-страничный трактат. Первый проект Трампа: ключевые точки», отметил сотрудник Urban institute Лен Бурман (цитата по Bloomberg).