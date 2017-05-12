Китай проводит глобальный саммит на Шелковом пути
- Алексей Невельский,
- Михаил Оверченко
- / Ведомости
Лидеры 28 государств соберутся в Пекине 14-15 мая для участия в саммите, посвященном инициативе «Один пояс, один путь». В последние годы она занимает центральное место во внешней политике Китая, а теперь – и в его попытках стать гарантом глобализации, особенно на фоне роста протекционистских настроений на Западе. Поэтому саммит является самым важным международным мероприятием из тех, что когда-либо проводил председатель КНР Си Цзиньпин, отмечает Financial Times.
«Сейчас на мировой арене не так много амбициозных концепций международного развития. «Один пояс, один путь» – одна из них», – говорит Джонатан Хиллман из американского Центра стратегических и международных исследований (цитата по The Wall Street Journal).
Инициатива «Один пояс, один путь» была предложена в 2013 г. и включает создание «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI в.», которые призваны возродить древние торговые маршруты. Для этого делаются инвестиции в строительство транспортной, энергетической и прочей инфраструктуры, соединящей Китай со странами Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.
Кто приедет
Помимо президента России Владимира Путина и ряда других лидеров на саммите должны присутствовать делегации еще из более чем 80 стран, включая Северную Корею. Однако в Пекин приедут главы государств или правительств только семи стран Евросоюза, причем в основном из Восточной Европы. Китайские власти надеялись на визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ее двустороннюю встречу с Си, пишет FT. Но она не сможет приехать из-за досрочных парламентских выборов, ее заменит министр финансов Филип Хэммонд.
Китаю не удалось воспользоваться вакуумом в международных отношениях, созданным протекционистской риторикой президента США Дональда Трампа, отмечает бывший австрийский дипломат Штефан Лене. По его словам, ЕС сейчас обеспокоен кризисами, происходящими вблизи от него – на Украине и в Сирии: «Ни в одной из этих ситуаций Китай не играет роли».
Одним из крупнейших проектов инициативы, «Китайско-пакистанским экономическим коридором» стоимостью $55 млрд, недовольна Индия. Он проходит через спорную территорию, занимаемую Пакистаном, но которую в Дели считает своей. Китай пригласил Индию на саммит, но за два дня до начала она не подтвердила своего участия.
Плюсы нового Шелкового пути
Как заверяет Пекин, цель инициативы – взаимная экономическая выгода, а не навязывание его геополитических интересов. Это «не план Маршалла», говорит профессор Ху Анган из Университета Цинхуа. «Мы не собираемся делать все что пожелаем. Мы ищем общие интересы и сотрудничаем с другими странами по стратегиям развития», – приводит его слова FT.
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