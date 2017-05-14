Индия отказалась от участия в форуме «Один пояс, один путь»

Индия не прислала официальную делегацию на форум «Один пояс, один путь», который стартовал сегодня в Китае. На форуме присутствуют индийские ученые, но представителей властей нет.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Индии Гопал Баглай не стал отвечать на вопрос, примет ли страна участие в форуме.

Индия неоднократно критиковала форум «Один пояс, один путь», потому что одним из главных инфраструктурных проектов в рамках инициативы является китайско-пакистанский экономический коридор. Он подразумевает ведение экономической деятельности Китая и Пакистана в регионе Гилгит-Балтистан, который является спорной территорией для Индии и Пакистана.

В форуме принимают участие главы и председатели правительства 28 стран, а также руководители некоторых международных организаций. На форум прибыл президент России Владимир Путин.