Мировая экономика

Китай уменьшил инвестиции в новый «Шелковый путь»

Некоторые госкомпании жалуются на неприбыльность проектов
С начала 2017 года прямые иностранные инвестиции Китая в страны, участвующие в проекте «Один пояс, один путь», сократились на 18%
С начала 2017 года прямые иностранные инвестиции Китая в страны, участвующие в проекте «Один пояс, один путь», сократились на 18%
Greg Baker / AP

Инвестиции в громкий проект председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» снизились в 2016 г., свидетельствуют несколько показателей. Это вызывает сомнения о готовности коммерческих предприятий вкладывать деньги в стратегию, преследующую не только экономические, но и геополитические цели.

Лидеры 28 государств соберутся на выходных в Пекине на конференции, посвященной этой инициативе, включающей создание двух транспортных коридоров – «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI в.». Впервые она была предложена в 2013 г. и подразумевает строительство сети автомобильных и железных дорог, портов, трубопроводов для транспортировки топлива, электростанций на маршрутах, соединяющих Китай с Юго-Восточной и Центральной Азией, Ближним Востоком, Африкой и Европой. Также новый «Шелковый путь» занял центральное место в экономической дипломатии Пекина и стал предметом его пропаганды. Но некоторые данные позволяют предположить, что шумиха вокруг инициативы, возможно, преувеличена.

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