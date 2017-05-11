Китай уменьшил инвестиции в новый «Шелковый путь»

С начала 2017 года прямые иностранные инвестиции Китая в страны, участвующие в проекте «Один пояс, один путь», сократились на 18%

Инвестиции в громкий проект председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» снизились в 2016 г., свидетельствуют несколько показателей. Это вызывает сомнения о готовности коммерческих предприятий вкладывать деньги в стратегию, преследующую не только экономические, но и геополитические цели.

Лидеры 28 государств соберутся на выходных в Пекине на конференции, посвященной этой инициативе, включающей создание двух транспортных коридоров – «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI в.». Впервые она была предложена в 2013 г. и подразумевает строительство сети автомобильных и железных дорог, портов, трубопроводов для транспортировки топлива, электростанций на маршрутах, соединяющих Китай с Юго-Восточной и Центральной Азией, Ближним Востоком, Африкой и Европой. Также новый «Шелковый путь» занял центральное место в экономической дипломатии Пекина и стал предметом его пропаганды. Но некоторые данные позволяют предположить, что шумиха вокруг инициативы, возможно, преувеличена.