Путин в ходе визита в Китай провел переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай, где он примет участие в международном форуме «Один пояс, один путь». Также на нем, в частности, присутствуют главы государств и правительств из 28 стран, генсек ООН Антониу Гутерреш и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Мы приветствуем инициативу КНР “Один пояс, один путь”… Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, “Один пояс, один путь”, ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, способно стать основой для формирования большого евразийского партнерства», — сказал Путин на открытии форума.

После вступительного слова состоялись переговоры президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. Рассматривались перспективы экономического сотрудничества России и Китая, актуальные международные вопросы.

«Китай и Россия — добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры. С начала года китайско-российские отношения, сотрудничество продолжают развиваться на высоком уровне. Достигнут ряд новых результатов. В I квартале товарооборот составил $18,1 млрд, увеличившись на 2,9-3%, что демонстрирует мощную тенденцию оживления», — сказал Си Цзиньпин на встрече.