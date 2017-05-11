Председатель КНР посетит Россию в начале июля

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет официальный визит в Россию в начале июля, объявил на пресс-конференции российский посол в Китае Андрей Денисов. Его цитирует ТАСС. По словам дипломата, первая встреча президента Владимира Путина и лидера КНР состоится на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. «Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию», – продолжил посол. Контакты лидеров двух государств продолжатся в течение года: в сентябре в городе Сямэнь состоится саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а позднее они смогут встретиться на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, добавил дипломат.

В ходе визита Путина в Китай в середине мая планируется подписание ряда документов, но будут ли они выноситься на подписание в присутствии руководителей государств, еще не решено, сказал Денисов. Он объяснил, что ближайшая поездка российского лидера в Китай планируется в связи с международным форумом, поэтому некоторые документы стороны решили отложить до полноценного двустороннего визита. «Мы уже не стремимся все подписывать в рамках встречи. У нас есть возможность выбирать», – отметил он.

Затронув тему сопряжения инициатив «Одного пояса, одного пути» и «Евразэс» Денисов отметил, что «речь идет о беспрецедентной по масштабам попытке совместить коллективные планы экономического развития на обширном региональном пространстве». «Такое сотрудничество может стать основой для формирования нового интеграционного контура, а именно евразийского всеобъемлющего партнерства с участием широкого круга стран, входящих в ЕАЭС, ШОС, а в дальнейшем в перспективе и в АСЕАН», – сказал посол.