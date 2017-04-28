Китай прокомментировал заявление Белого дома об «изоляции России в ООН»

Заявление Белого дома США «об изоляции России в ООН» отражает только позицию Вашингтона и не повлияет на отношения между Москвой и Пекином. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Гуй Цунюнь. «Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится», — подчеркнул Гуй Цунюнь.

Ранее в Белом доме заявили, что изоляция Сирии и России в ООН за счет успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзинь Пином является одним из достижений первых 100 дней правления президента Дональда Трампа. Что имеется ввиду Вашингтон не пояснил.