По оценкам Минэкономразвития, к 15 мая инфляция достигла 4%. По прогнозу министерства, к концу 2017 г. индекс цен снизится до 3,8%.

По оценкам ЦБ, на 10 мая инфляция была между 4 и 4,1%, «ближе к 4,1%», сообщил директор департамента ЦБ Игорь Дмитриев, по итогам мая составит 4-4,2%. По его словам, происходящее быстрое замедление до целевого уровня произошло во многом из-за факторов, которые могут развернуться в обратном направлении: это укрепление рубля и хороший урожай. «Целевой показатель достигнут, но он не как какая-то защелка – достиг 4% и все, инфляция никуда дальше не двигается», – сказал Дмитриев. Важно заякорить инфляционные ожидания на цели по инфляции, а до этого денежно-кредитная политика должна оставаться сдержанной и консервативной, цитирует Дмитриева «Интерфакс».

Инфляция 4% – целевой ориентир денежно-кредитной политики ЦБ: этого уровня она должна достичь по итогам 2017 г. Цель предполагает, что 4% - это среднегодовой показатель. При этом ЦБ неоднократно подчеркивал, что достижением своей цели он считает не просто разовое снижение инфляции до 4%, а ее закрепление на этом уровне на ближайшие годы.

Для этого необходимо, чтобы ожидания по инфляции у экономических агентов – и населения, и компаний – также снизились до уровней, близких к целевым, объяснял ЦБ. Согласно опросу Bloomberg в 2016 г., именно снижение инфляционных ожиданий – главный показатель успешности политики ЦБ и доверия к нему: так сочло большинство – 35% – опрошенных экономистов; достижение самого таргета по инфляции – на втором месте (25%). Для выработки «привычки к низкой инфляции» у населения и бизнеса ЦБ придерживается жесткой политики, несмотря на быстрое снижение темпа роста цен: сейчас ключевая ставка – 9,25% – более чем вдвое выше инфляции. Политика ЦБ может оставаться умеренно-жесткой еще два-три года, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: по мере стабилизации инфляции инерция инфляционных ожиданий будет преодолена, а реакция инфляции на разные кратковременные факторы – минимизирована.

Ориентир в 4% ЦБ поставил еще в 2012 г. Правда, тогда достичь его предполагалось в 2015 г. Для этого ЦБ перешел к политике инфляционного таргетирования, т. е. к управлению денежным предложением посредством процентных ставок, и уже к концу 2012 г. оно формировалось преимущественно за счет выдачи кредитов коммерческим банкам, а не за счет покупок регулятором валюты на валютном рынке. ЦБ ввел новые правила: ключевую ставку – стоимость предоставления ликвидности банкам или ее размещения на депозитах в ЦБ сроком до недели; и дополнительные инструменты по регулированию ликвидности с коридором ставок в плюс/минус 1 процентный пункт от ключевой.

По итогам 2016 г. инфляция составила 5,4% – это минимальный уровень за всю новейшую историю России. Предыдущий рекорд был в 2011 г. – 6,1%, после чего темп роста цен снова стал ускоряться. В 2014-2015 гг. спад цен на нефть привел к девальвации рубля и новому всплеску инфляции, пик пришелся на март 2015 г. – 16,9%.

По данным ИнФОМ, в апреле 2017 г. ожидаемая населением годовая инфляция составляла 11% (при фактической 4,1%) – это минимум за последние два года, но еще далеко от цели ЦБ. В достижение регулятором цели верят 22% опрошенных против 9% в начале 2015 г., не верят – 55% (71%). В то же время прогнозы профессиональных аналитиков приближаются к таргету ЦБ: по данным Bloomberg, в апреле консенсус-прогноз по инфляции на 2017 г. составил 4,3%, в марте он был 4,4%.