«Автобан» вошел в состав строителей четвертого участка ЦКАД

«Дочка» дорожно-строительной компании «Автобан» – «КСК 4» – стала совладельцем «Юго-восточной магистрали», которая намерена строить четвертый комплекс ЦКАД, следует из данных СПАРК. Пока ей принадлежит только 35% компании – долю продало «Новое качество дорог» (структура УК «Лидер»). Это техническая задержка, «Главная дорога» (также структура «Лидера»), которой, согласно СПАРК, пока принадлежит 25% компании, тоже выходит из проекта – УК «Лидер» не устроили условия, долгие переговоры не улучшили ситуацию, знает участник рынка и подтверждает еще один. Если «Лидер» действительно выйдет из консорциума, в нем останутся «КСК 4» (25% – у «Автобана», 75% – у Павла Антонова) и РФПИ с долей в 40%.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров