Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Дорога к худшему
Всемирный банк: России в будущем придется увеличивать расходы
Иначе снизится качество жизни, инфраструктуры и человеческого капитала
- Ольга Кувшинова
- / Ведомости
Всемирный банк советует центру делиться с регионами
Денис Абрамов / Ведомости
За формально благополучными показателями региональных бюджетов скрываются угрозы, которые в долгосрочном периоде могут привести к снижению качества жизни в России, указывает Всемирный банк (ВБ) в новом докладе о России.
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