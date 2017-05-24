Всемирный банк: России в будущем придется увеличивать расходы

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Дорога к худшему

Всемирный банк советует центру делиться с регионами Денис Абрамов / Ведомости

За формально благополучными показателями региональных бюджетов скрываются угрозы, которые в долгосрочном периоде могут привести к снижению качества жизни в России, указывает Всемирный банк (ВБ) в новом докладе о России.