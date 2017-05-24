Рейтинг Китая понижен до уровня Японии

David Franklin / Freepick

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service впервые с 1989 г. снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая. Рейтинг снижен с уровня A1 до Aa3 и сравнялся с рейтингами таких стран, как Япония, Чехия и Саудовская Аравия. Рейтинг A1 имеет, к примеру, Тайвань, отмечает Financial Times. Прогноз по рейтингу изменен на стабильный с негативного.

Аналитики Moody's считают, что в обозримой перспективе темпы естественного роста экономики Китая снизятся, что с необходимостью потребует институциональных мер, которые приведут к росту и так значительного внутреннего долга. «Учитывая ограничения монетарной политики, связанные с потенциальным оттоком капитала, рост будут стимулировать фискальными методами, что приведет к росту расходов государственных и псевдогосударственных компаний», - указывает агентство.

Moody's прогнозирует, что чистый госдолг Китая в 2016 г. достигнет 40% ВВП, а к 2020 г. вырастет до 45%. Рост разного рода косвенных гарантий в ближайшие годы будет на уровне 5% в год. Вместе с тем эксперты агентства не ожидают резкого ухудшения кредитного профиля страны в ближайшие годы и осторожно рассчитывают на успех реформ, проводимых руководством КНР.

Фондовый рынок Китая отреагировал на новость о снижении рейтинга падением на 1,2%, технологический Shenzhen Composite - на 1,7%, но затем индексы стали восстанавливаться. Офшорный юань падал на 0,13%.

Минфин Китая уже раскритиковал решение Moody's, указав, что оно принято в неверном для Китая контексте «процикличности». По мнению министерства, агентство переоценило трудности экономики Китая и недооценило меры правительства по глубоким структурным реформам.

S&P оценивает рейтинг Китая на уровне АA- с негативным прогнозом, Fitch - А+.