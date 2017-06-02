Российскую налоговую систему лучше не менять

Нынешняя налоговая нагрузка не является тормозом для экономического роста и ключевой проблемой для бизнеса - к такому выводу пришли участники сессии ПМЭФа, посвящённой российской налоговой системе А. Гордеев / Ведомости

Нынешняя налоговая нагрузка не является тормозом для экономического роста и ключевой проблемой для бизнеса - к такому выводу пришли участники сессии Петербургского международного экономического форума, посвящённой российской налоговой системе. Ключевой вопрос, который беспокоит бизнес, - обсуждаемый налоговый манёвр (снижение страховых взносов до 22% при повышении НДС до 22%), заявил гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф. Окончательно правительство еще не утвердило его параметры, говорил министр финансов Антон Силуанов. Но сам маневр вошел в план действий правительства на 2017-2025 гг., который премьер-министр Дмитрий Медведев уже представил президенту Владимиру Путину. Отстаивал необходимость снижения прямых налогов при увеличении косвенных Силуанов и во время сессии. Налоговая нагрузка не должна расти, но маневр поможет вывести бизнес из серой зоны (по оценкам Минфина, обеление экономики принесёт около 500 млрд руб.), объяснил он.

При снижении ставки вырастет нагрузка на высококвалифицированный труд, рост придётся закладывать в стоимость товаров, которая также вырастет из-за увеличения НДС, объяснил опасения бизнеса Шауфф, назвав маневр фактически налогом на прогресс. Действующая налоговая система действительно не мешает бизнесу, согласился с ним ректор РАНХиГС Владимир Мау. Политические факторы (безопасность частной собственности) гораздо важнее экономических (налоговой ставки), а устойчивость налоговой системы - ее трансформации, считает он. Но если все-таки реформировать налоговую систему, маневр провести можно - сокращение налоговой нагрузки на труд не помешает экономике, признал Мау. С тем, что в налоговой системе лучше ничего не менять, согласился и первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. В 2005 г. ставка страховых взносов уже снизилась, но их собираемость не выросла, напомнил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Хотя за последние годы стоимость обналичивания выросла почти до 15%, это все равно меньше, чем предлагаемое снижение ставки до 22%, считает он, финансовых стимулов для отказа от схем по уходу от налогов не будет.

Лучше не менять налоговую систему, а разобраться с уже существующими проблемами, например с задолженностью по налогам и страховым взносам, решить, должны ли регионы выплачивать взносы за неработающее население, подготовить реестр всех неналоговых платежей, перечислила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Возникшая за последние годы параллельная налоговая система - вторая ключевая проблема для бизнеса, согласился с ней Шауфф. Но если и проводить маневры, то они должны быть понятны для бизнеса, призвал госсекретарь по международным финансовым вопросам Швейцарской конфедерации Йорг Гассер, главное - доверие бизнеса к власти. В качестве примера он привел несколько референдумов в Швейцарии, на которых швейцарцы голосовали за повышение нагрузки, так как понимали, на что именно их деньги будут потрачены.