Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: На Сахалин за 290 млрд руб.

Путин вспомнил про строительство моста до Сахалина

Его цена – почти 290 млрд рублей

Мост через Керченский пролив почти построен, а мост на остров Сахалин когда-нибудь будет строиться?» – спросили президента граждане. «Это было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности страны», – ответил гражданам президент: мост помог бы организовать движение товаров из Азии в Европу через Россию и повысить значение Транссибирской магистрали.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике