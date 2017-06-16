Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: На Сахалин за 290 млрд руб.
Путин вспомнил про строительство моста до Сахалина
Его цена – почти 290 млрд рублей
- Екатерина Мереминская,
- Бэла Ляув
- / Ведомости
Сахалин может обзавестись мостом на материк
Юрий Смитюк / ТАСС
Мост через Керченский пролив почти построен, а мост на остров Сахалин когда-нибудь будет строиться?» – спросили президента граждане. «Это было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности страны», – ответил гражданам президент: мост помог бы организовать движение товаров из Азии в Европу через Россию и повысить значение Транссибирской магистрали.
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