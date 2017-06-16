Путин вспомнил про строительство моста до Сахалина

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: На Сахалин за 290 млрд руб.

Сахалин может обзавестись мостом на материк Юрий Смитюк / ТАСС

Мост через Керченский пролив почти построен, а мост на остров Сахалин когда-нибудь будет строиться?» – спросили президента граждане. «Это было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности страны», – ответил гражданам президент: мост помог бы организовать движение товаров из Азии в Европу через Россию и повысить значение Транссибирской магистрали.