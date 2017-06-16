Минюст предлагает вывести госкорпорации из-под действия закона об НКО

Какими будут для них общие правила, пока не ясно

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Корпоративное беззаконие

Минюст хочет освободить госкорпорации от требований закона об НКО и написать для них отдельный закон А. Астахова / Ведомости

Госкорпорации и госкомпания «Автодор» перестанут подчиняться закону о некоммерческих организациях (НКО), на основе которого написаны их персональные законы. Это следует из подготовленных Минюстом поправок в закон об НКО, с которыми ознакомились «Ведомости». 5 июня проект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали два ее участника.