Мировая экономика
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Китайский ответ ФРС

На повышение ставки ФРС США Китай ответил смягчением денежной политики

Пекин больше обеспокоен стабильностью финансовой системы

Вслед за решением ФРС поднять базовую ставку Народный банк Китая (НБК) направил в финансовую систему страны 250 млрд юаней ($36,73 млрд). Это максимальные дневные денежные вливания с середины января, когда дополнительная ликвидность была нужна для удовлетворения спроса в преддверии китайского Нового года.

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