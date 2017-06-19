Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Китайский ответ ФРС
На повышение ставки ФРС США Китай ответил смягчением денежной политики
Пекин больше обеспокоен стабильностью финансовой системы
- Шен Хонг
- / The Wall Street Journal
По словам аналитиков, в июне китайский регулятор также склонен оставить деньги в системе из-за сезонного роста спроса
David Franklin / Freepick
Вслед за решением ФРС поднять базовую ставку Народный банк Китая (НБК) направил в финансовую систему страны 250 млрд юаней ($36,73 млрд). Это максимальные дневные денежные вливания с середины января, когда дополнительная ликвидность была нужна для удовлетворения спроса в преддверии китайского Нового года.
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