На повышение ставки ФРС США Китай ответил смягчением денежной политики

Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Китайский ответ ФРС

По словам аналитиков, в июне китайский регулятор также склонен оставить деньги в системе из-за сезонного роста спроса David Franklin / Freepick

Вслед за решением ФРС поднять базовую ставку Народный банк Китая (НБК) направил в финансовую систему страны 250 млрд юаней ($36,73 млрд). Это максимальные дневные денежные вливания с середины января, когда дополнительная ликвидность была нужна для удовлетворения спроса в преддверии китайского Нового года.