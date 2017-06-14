ФРС ожидаемо повысила ставку Andrew Harnik / AP

Федрезерв повысил процентную ставку на 0,25 п. п. до 1–1,25%, как и ожидал рынок. Лишь пять из 100 опрошенных Bloomberg экономистов не прогнозировали ужесточения политики. Трейдеры оценивали вероятность повышения почти в 100%, свидетельствуют данные FedWatch. Инвесторов больше волновала риторика председателя ФРС Джанет Йеллен, пишет WSJ: ее взгляд на состояние экономики США, портфель активов ФРС и собственное будущее.

Хотя срок полномочий Йеллен истекает в январе 2018 г., Белый дом уже задумался о поиске нового председателя, писала WSJ. Один из кандидатов – председатель Национального экономического совета США Гэри Кон.

Замедление роста ВВП в I квартале до 1,2% в годовом выражении ФРС воспринимала как временное явление. Безработица в мае снизилась до 4,3% – минимума с 2001 г. Но ФРС, как и ЕЦБ, пока не удается разогнать инфляцию до целевых 2%, в апреле она составила 1,7%. В среду министерство торговли США сообщило о неожиданном снижении потребительских цен в мае на 0,1% по сравнению с апрелем.

До вчерашнего заседания ставка поднималась трижды. В III квартале возможно еще одно повышение, прогнозируют аналитики «Сбербанка CIB». А вот инвесторы, опрошенные CME Group, считают, что в этом году ФРС воздержится от ужесточения политики с вероятностью 50%, пишет WSJ. ФРС по-прежнему ждет еще одного повышения ставки в 2017 г. на 0,25 п. п., следует из заявления регулятора.

Также рынок беспокоили планы ФРС по сокращению портфеля активов. С начала запуска программы в 2008 г. вложения ФРС в облигации увеличились до $4,5 трлн – это эквивалентно 23% ВВП США. На заседании в апреле регулятор сообщил, что планирует начать сокращение $4,5 трлн активов на балансе уже в 2017 г. ФРС сначала сократит реинвестирование основной суммы облигаций на $6 млрд в месяц за счет гособлигаций США, для которых наступает срок погашения. Ежеквартально сумма будет увеличиваться еще на $6 млрд, пока не достигнет $30 млрд в месяц. Таким образом, сокращение портфеля затянется на много лет.