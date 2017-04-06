Мировая экономика

Как ФРС США планирует сокращать баланс в этом году

Активы в портфеле Центробанка достигли $4,5 трлн после финансового кризиса
  • Алексей Невельский,
  • Михаил Оверченко
  • / Ведомости
Начав избавляться от казначейских и ипотечных облигаций, ФРС может приостановить повышение процентных ставок
Начав избавляться от казначейских и ипотечных облигаций, ФРС может приостановить повышение процентных ставок
Richard Drew / AP

Большинство управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США склоняются к тому, чтобы начать сокращение активов на ее балансе в этом году, свидетельствует протокол их мартовского заседания, опубликованный в среду вечером. Это говорит об их уверенности в восстановлении экономики США. Вопрос в том, как быстро и в каких объемах Центробанк будет избавляться от бондов, которые он скупал на рынке с конца 2008 г.

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