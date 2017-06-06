Мировая экономика

Низкая безработица в США – предвестник кризиса?

В прошлом вслед за достижением полной занятости экономика начинала испытывать серьезные проблемы

За последние полвека было три периода, когда безработица в США была такой же низкой, как сейчас. Но это не должно быть поводом для радости, ведь за каждым из этих периодов следовали серьезные экономические проблемы. Так, низкая безработица в конце 1960-х гг. предшествовала инфляционной спирали 1970-х гг.; в конце 1990-х гг. – лопанию технологического пузыря; а в середине 2000-х гг. – краху на рынке недвижимости и последовавшему за ним финансовому кризису.

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