Низкая безработица в США – предвестник кризиса?

В экономической теории четко описана связь низкой безработицы с инфляцией, но не с финансовыми пузырями Patrick Semansky / AP

За последние полвека было три периода, когда безработица в США была такой же низкой, как сейчас. Но это не должно быть поводом для радости, ведь за каждым из этих периодов следовали серьезные экономические проблемы. Так, низкая безработица в конце 1960-х гг. предшествовала инфляционной спирали 1970-х гг.; в конце 1990-х гг. – лопанию технологического пузыря; а в середине 2000-х гг. – краху на рынке недвижимости и последовавшему за ним финансовому кризису.