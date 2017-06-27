ФНС сможет узнать о бенефициарах европейских трастов

Бизнес выпадет в реестрф Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник окончательно вступила в силу Четвертая директива Еврокомиссии, которая обязывает все страны ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех компаний, в том числе в их офшорах. В нем будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не только компаний, но и трастов.

Такие правила Европарламент принял еще в 2015 г., но у стран на внедрение правил было два года – до июля 2017 г. Многие страны, которые российский бизнес активно использует для перевода денег в офшоры, это уже делают. Например, проект закона о реестре опубликовали Нидерланды, а Великобритания его уже создала. Но остается еще много стран, которые не успели это сделать. Уйдет время и на внесение данных в реестр. Например, в Нидерландах – полтора года, предупреждает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов.

Сначала доступ к данным из реестров получат правоохранители и банки стран ЕС. Российские налоговики смогут получить данные по запросу, а иногда даже без него – некоторые страны собираются сделать свои реестры публичными. Например, проверить бенефициаров британских компаний может любой человек. Но некоторые страны отказались от раскрытия данных для всех. Например, Франция хотела создать публичный реестр трастов, доступный всем французским налогоплательщикам, но конституционный суд страны признал такой подход неконституционным, вспоминает старший юрист Baker McKenzie Артем Торопов, после чего правительство установило конкретный перечень органов и людей, которые могут получить доступ к реестру.

В реестрах окажутся конечные бенефициары, даже находящиеся за пределами ЕС, говорит партнер EY Марина Белякова, в зоне риска и российские бенефициары, в структурах которых есть европейские компании. Многие специально выстраивали сложные структуры над европейскими компаниями, чтобы скрыть бенефициара, рассказывает Вахитов, теперь они будут раскрыты. Невидимым для системы можно остаться, лишь не имея в ЕС банковских счетов и не владея более чем 25% ни в одной из компаний, говорит партнер KPMG Анна Воронкова. Но страны ЕС могут снизить порог, а человек, контролирующий компанию, признан ее бенефициаром независимо от доли участия, отмечает она.

В зону риска в том числе попадают российские бенефициары незадекларированных пассивных компаний, говорит Белякова. Также можно будет проверить, обоснованно ли применяются пониженные ставки из соглашений об избежании двойного налогообложения. И не связаны ли между собой компании через бенефициара, чтобы проконтролировать сделки между ними, говорит Вахитов. Хотя сами по себе данные о бенефициарах для претензий иногда недостаточны, отмечает Белякова.