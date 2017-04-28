В Госдуме готовится законопроект, превращающий Крым в офшор – «Коммерсантъ»

Пакет законопроектов о фактическом введении в Крыму офшорного режима готовится зампредом комитета Госдумы по международным делам, депутатом от «Справедливой России» Алексеем Чепой. Как пишет «Коммерсантъ», один из законопроектов предлагает поправки к Налоговому кодексу, второй — к Гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов. В ГК автор предлагает ввести статьи о «международных трастах» и «семейных фондах», а также узаконить новый вид ООО — «Международная компания».

Именно трасты должны обеспечить инвестирующим в Крым бизнесменам анонимность. Если в обычном доверительном управлении собственник известен, то крымским трастам передаются права на активы, в результате чего бенефициар становится невидимкой.

Также законопроект вводит понятие «международной транзитной зоны» - отдельные участки порта со спецрежимом. В меньшем объеме они уже есть в свободной экономической зоне. Предлагается оплачивать налоговый сбор в размере 1500 евро Для доходов резидентов, полученных на остальной территории РФ, предложены льготные ставки: на дивиденды — 15%, по процентам и роялти — 0%.

Документ разрешает иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям работать без лицензии, что невозможно на остальной части России.

Автор закона Алексей Чепа заявил, что об офшоре речи не идет. «Мы не офшор вводим, а боремся с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в Крыму». Он предложит коллегам из других фракций присоединиться к рассмотрению документа после майских праздников.