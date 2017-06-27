Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Спрятать $115 млрд
Спрятать $115 млрд
ЦБ в марте 2014 г. вывел четверть международных резервов из Федерального резервного банка Нью-Йорка, чтобы сохранить контроль над ними в случае санкций
- Татьяна Ломская,
- Сергей Смирнов
- / Ведомости
Львиная доля международных резервов России хранится в долларах на счетах либо в виде американских или европейских долговых бумаг
А. Астахова / Ведомости
Российский ЦБ, сразу после введения США санкций в отношении некоторых российских бизнесменов в марте 2014 г., вывел $115 млрд из Федерального резервного банка Нью-Йорка, а через две недели вернул, сообщило Reuters со ссылкой на бывшего чиновника ФРС. Эту информацию подтвердила ФРС. Это 23% международных резервов России на начало того марта ($493 млрд, в том числе валютные $449 млрд). Россия по-настоящему боится замораживания активов в США, заключили ФРС и минфин США: теперь они наблюдают за счетом ЦБ и следят, какие санкции заставят страну выводить резервы.
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