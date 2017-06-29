Мировая экономика
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Личный отток капитала

Высокие траты китайских туристов могут прикрывать отток капитала из страны

ФРС считает это способом занизить профицит торгового баланса

Траты китайцев в заграничных поездках стали «аномально высокими» в последние три года, говорится в исследовании ФРС. Их фальсификация маскирует отток капитала из Китая, а также искусственно сокращает профицит внешнеторгового баланса страны, полагает ФРС.

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