Высокие траты китайских туристов могут прикрывать отток капитала из страны

Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Личный отток капитала

Жители Китая могут покупать только $50 000 в год и тратить валюту, но не инвестировать Ng Han Guan / AP

Траты китайцев в заграничных поездках стали «аномально высокими» в последние три года, говорится в исследовании ФРС. Их фальсификация маскирует отток капитала из Китая, а также искусственно сокращает профицит внешнеторгового баланса страны, полагает ФРС.