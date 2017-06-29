Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Личный отток капитала
Высокие траты китайских туристов могут прикрывать отток капитала из страны
ФРС считает это способом занизить профицит торгового баланса
- Габриэль Вильдау
- / Financial Times
Жители Китая могут покупать только $50 000 в год и тратить валюту, но не инвестировать
Ng Han Guan / AP
Траты китайцев в заграничных поездках стали «аномально высокими» в последние три года, говорится в исследовании ФРС. Их фальсификация маскирует отток капитала из Китая, а также искусственно сокращает профицит внешнеторгового баланса страны, полагает ФРС.
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