Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: Неловкая пауза
Европейским центробанкам сложно прекратить мягкую денежную политику
Им мешают пугливые инвесторы и разные экономические факторы
- Алексей Невельский
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Европейским центробанкам сложно прекратить мягкую денежную политику
Freepick
Центробанки части европейских стран столкнулись с одинаковой проблемой: несмотря на восстановление экономики, им трудно приступить к нормализации денежной политики. Этому препятствуют по-прежнему низкая инфляция, политические риски, а также нежелание провоцировать панику среди инвесторов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}