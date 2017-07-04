Мировая экономика
Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: Неловкая пауза

Европейским центробанкам сложно прекратить мягкую денежную политику

Им мешают пугливые инвесторы и разные экономические факторы

Центробанки части европейских стран столкнулись с одинаковой проблемой: несмотря на восстановление экономики, им трудно приступить к нормализации денежной политики. Этому препятствуют по-прежнему низкая инфляция, политические риски, а также нежелание провоцировать панику среди инвесторов.

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