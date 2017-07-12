Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Акционер меньше знает – крепче спит
Крупный бизнес побеждает мелких акционеров
Поправки в закон об АО лишают инвесторов возможностей получать информацию о своих компаниях
- Филипп Стеркин,
- Елизавета Базанова
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Тем, кто владеет менее 25% голосующих акций, чтобы получить ее, придется указывать деловую цель – доказать, что документы «объективно необходимы <...> для надлежащей реализации прав акционера»
Е. Разумный / Ведомости
Поправки в закон об АО, касающиеся раскрытия информации акционерам, начали обсуждаться еще при президенте Дмитрии Медведеве – шесть лет назад они были приняты в первом чтении. Документ встретил яростное сопротивление крупного бизнеса. В конце мая руководители «Лукойла» Вагит Алекперов, «Транснефти» Николай Токарев, «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, «Татнефти» Наиль Маганов и «Ростеха» Сергей Чемезов предложили президенту ввести закрытый перечень информации, которую вправе получить любой акционер.
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