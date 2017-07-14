Получить налоговую отсрочку станет проще

Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Налоги выплатят в кредит

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На практике получить рассрочку невозможно, жалуется бизнес А. Гордеев / Ведомости

Быть в кризис снисходительными к компаниям и активнее предоставлять им отсрочки и рассрочки по налогам в феврале прошлого года призывал министр финансов Антон Силуанов. Сейчас формально получить ее непросто: при стихийном бедствии, задержке бюджетного финансирования, угрозе банкротства, сезонном производстве и реализации или если налоги нужно платить из-за пересечения границ Таможенного союза.