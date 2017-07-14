Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Налоги выплатят в кредит
Получить налоговую отсрочку станет проще
Депутаты предлагают не ждать, пока компания окажется на грани банкротства
- Елизавета Базанова
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На практике получить рассрочку невозможно, жалуется бизнес
А. Гордеев / Ведомости
Быть в кризис снисходительными к компаниям и активнее предоставлять им отсрочки и рассрочки по налогам в феврале прошлого года призывал министр финансов Антон Силуанов. Сейчас формально получить ее непросто: при стихийном бедствии, задержке бюджетного финансирования, угрозе банкротства, сезонном производстве и реализации или если налоги нужно платить из-за пересечения границ Таможенного союза.
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