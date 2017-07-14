Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Налоги выплатят в кредит

Получить налоговую отсрочку станет проще

Депутаты предлагают не ждать, пока компания окажется на грани банкротства

Быть в кризис снисходительными к компаниям и активнее предоставлять им отсрочки и рассрочки по налогам в феврале прошлого года призывал министр финансов Антон Силуанов. Сейчас формально получить ее непросто: при стихийном бедствии, задержке бюджетного финансирования, угрозе банкротства, сезонном производстве и реализации или если налоги нужно платить из-за пересечения границ Таможенного союза.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике