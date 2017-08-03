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Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Инфляция ушла в отпуск

Россияне дождались снижения цен

Но из-за холодной погоды они будут падать не так сильно, как обычно

На прошлой неделе с 25 по 31 июля потребительские цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. В последний раз недельная дефляция была год назад – в августе 2016 г.

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