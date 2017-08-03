Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Инфляция ушла в отпуск
Россияне дождались снижения цен
Но из-за холодной погоды они будут падать не так сильно, как обычно
- Татьяна Ломская
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Заметнее всего в июле снижались цены на фрукты и овощи
А. Гордеев / Ведомости
На прошлой неделе с 25 по 31 июля потребительские цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. В последний раз недельная дефляция была год назад – в августе 2016 г.
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