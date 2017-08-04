Инфляция упала до пятилетнего минимума

К такому сильному замедлению инфляции привело резкое удешевление овощей и фруктов – на 8,3% в июле Андрей Гордеев / Ведомости

По данным Росстата, за июль инфляция достигла 3,9%, опустившись впервые ниже целевого показателя ЦБ. Такого снижения инфляции из аналитиков не ждал никто – по прогнозу 18 экономистов, опрошенных Bloomberg, в июле инфляция должна была снизится только до 4,3% с 4,4% в июне. Ниже прогнозов оказалась и базовая инфляция (не учитывает наиболее волатильные компоненты), сократившаяся до исторического минимума в 3,3% с 3,5% в июне.

Инфляция в 4% – целевой ориентир денежно-кредитной политики ЦБ: этого уровня она должна достичь по итогам 2017 г. Цель предполагает, что 4% – это среднегодовой показатель. При этом ЦБ неоднократно подчеркивал, что достижением своей цели он считает не просто разовое снижение инфляции до 4%, а ее закрепление на этом уровне на ближайшие годы.

К такому сильному замедлению инфляции привело резкое удешевление овощей и фруктов – на 8,3% в июле. До этого три месяца они, наоборот, дорожали, а в июне – на 8,3%, что в том числе помешало ЦБ снизить ставку на заседании 28 июля. Из-за резкого падение цен на овощи и фрукты уже в первую неделю августа впервые с прошлого года была зафиксирована дефляция, а Минэкономразвития предупреждало, что с ростом поставок продуктов нового урожая цены дефляция может быть зафиксирована и за весь август.

Фактически инфляция вернулась к тем ожиданиям, которые были в конце мая, говорит Дмитрий Полевой из ING: в июне был продовольственный всплеск, а теперь неприятный рост в июне был компенсирован нормальной динамикой июля. Но продвольственные цены трудно предсказуемы, предупреждает экономист «ВТБ капитала» по СНГ и России Александр Исаков, при этом вес продовольствия в текущей потребительской корзине в России составляет 38% (против около 20% в США). Это в том числе стало причиной такого неожиданного скачка инфляциии вниз, говорит он. Но уже в августе тренд может измениться, предупреждает Исаков, в том числе из-за ослабления рубля. Основной вклад в замедление инфляции в первой половине года внесло как раз укрепление рубля: за первое полугодие 2017 г. курс составил 58 руб./$ против 70,1 руб./$ в прошлом году. Но пока ослабление рубля еще не заложено в цены, говорит Полевой.

С учетом высокой неопределенности Центробанк скорее всего снизит ставку в сентябре только на 0,25 п. п., ждет Исаков. Если такое снижение цен продолжится в августе и сентябре, регулятор может пойти и на больший шаг, снизив инфляцию на 0,5 п. п., считает Полевой. ЦБ неоднократно предупреждал, что важно заякорить инфляционные ожидания на цели по инфляции (в июле они выросли до 10,7%). Согласно опросу Bloomberg в 2016 г. именно снижение инфляционных ожиданий – главный показатель успешности политики ЦБ и доверия к нему: достижение самого таргета по инфляции – на втором месте.