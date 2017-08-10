Счет текущих операций России начал квартал с дефицита

Курс рубля получил поддержку от притока капитала, а теперь поддержат и цены на нефть

Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Счет не в пользу рубля

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Давление на рубль может вырасти Максим Стулов / Ведомости

Счет текущих операций, оказавшийся в минусе во II квартале впервые с 1998 г., этот квартал начал тоже в отрицательной зоне. Дефицит – около $1,3 млрд, следует из предварительных данных ЦБ. За шесть месяцев профицит текущего счета составлял $23 млрд, по итогам же июля снизился до $21,7 млрд.