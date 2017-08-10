Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Счет не в пользу рубля

Счет текущих операций России начал квартал с дефицита

Курс рубля получил поддержку от притока капитала, а теперь поддержат и цены на нефть

Счет текущих операций, оказавшийся в минусе во II квартале впервые с 1998 г., этот квартал начал тоже в отрицательной зоне. Дефицит – около $1,3 млрд, следует из предварительных данных ЦБ. За шесть месяцев профицит текущего счета составлял $23 млрд, по итогам же июля снизился до $21,7 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике