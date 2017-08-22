Норвежский инвестфонд превысил $1 трлн
Государственный пенсионный фонд (суверенный инвестфонд) Норвегии за первое полугодие 2017 г. заработал 499 млрд крон ($63,2 млрд по текущему курсу). Это рекордный результат полугодия за всю 20-летнюю историю инвестфонда, пишет центробанк Норвегии.
Объем активов под управлением фонда впервые превысил $1 трлн, составив на 30 июня 8,02 трлн крон, или $1,017 трлн. Это означает, что на каждого гражданина Норвегии (население 5,2 млн человек) сейчас приходится по $191 000.
Максимальную доходность показали инвестиции в акции – 9,09%. Второй результат показала недвижимость – 2,69% доходности, третий – облигации с 1,9%. Общая процентная доходность в полугодии составила 6,5%. Это разовый результат, отмечает The Wall Street Journal, обеспеченный рекордами фондового рынка в 2017 г. вопреки чрезвычайно низким процентным ставкам и дешевому сырью. С минимума 2009 г. по август 2017 г. индекс Dow Jones более чем утроился, напоминает газета.
«Рынок акций в этом году рос особенно хорошо... Мы не можем ожидать столь же высоких доходов в будущем. Нынешний рекордный результат объясняется преимущественно объемом самого фонда», – говорится в заявлении замруководителя инвестиционного подразделения центробанка Норвегии Тронна Гранде.
Глобальное подразделение фонда (Statens pensjonsfond Utland, прежнее название – Норвежский нефтяной фонд) является держателем 1,3% всех выпущенных в мире акций, напоминает «Интерфакс». Государственные вливания в фонд начали производиться в 1996 г. за счет государственных нефтяных доходов, чтобы обезопасить зависящую от цен на энергоносители норвежскую экономику от наиболее резких потрясений, а также обеспечить стабильность жизни будущим поколениям норвежцев. Примерно половина нынешних средств фонда приходится на государственное финансирование, остальная часть была получена за счет успешного вложения полученных денег. Право инвестировать средства фонда в акции норвежский центробанк получил в 1998 г. Инвестированием собственно пенсионных накоплений норвежцев занимается национальное подразделение фонда – Statens pensjonsfond Norge. Размеры его активов значительно скромнее – 212 млрд крон.
На конец II квартала в акции было вложено 65,1% активов фонда, в облигации – 32,4% и 2,5% – в недвижимость.