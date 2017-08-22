Норвежский инвестфонд превысил $1 трлн

Примерно половина нынешних средств фонда приходится на государственное финансирование, остальная часть была получена за счет успешного вложения полученных денег Pixabay

Государственный пенсионный фонд (суверенный инвестфонд) Норвегии за первое полугодие 2017 г. заработал 499 млрд крон ($63,2 млрд по текущему курсу). Это рекордный результат полугодия за всю 20-летнюю историю инвестфонда, пишет центробанк Норвегии.

Объем активов под управлением фонда впервые превысил $1 трлн, составив на 30 июня 8,02 трлн крон, или $1,017 трлн. Это означает, что на каждого гражданина Норвегии (население 5,2 млн человек) сейчас приходится по $191 000.

Максимальную доходность показали инвестиции в акции – 9,09%. Второй результат показала недвижимость – 2,69% доходности, третий – облигации с 1,9%. Общая процентная доходность в полугодии составила 6,5%. Это разовый результат, отмечает The Wall Street Journal, обеспеченный рекордами фондового рынка в 2017 г. вопреки чрезвычайно низким процентным ставкам и дешевому сырью. С минимума 2009 г. по август 2017 г. индекс Dow Jones более чем утроился, напоминает газета.

«Рынок акций в этом году рос особенно хорошо... Мы не можем ожидать столь же высоких доходов в будущем. Нынешний рекордный результат объясняется преимущественно объемом самого фонда», – говорится в заявлении замруководителя инвестиционного подразделения центробанка Норвегии Тронна Гранде.

Глобальное подразделение фонда (Statens pensjonsfond Utland, прежнее название – Норвежский нефтяной фонд) является держателем 1,3% всех выпущенных в мире акций, напоминает «Интерфакс». Государственные вливания в фонд начали производиться в 1996 г. за счет государственных нефтяных доходов, чтобы обезопасить зависящую от цен на энергоносители норвежскую экономику от наиболее резких потрясений, а также обеспечить стабильность жизни будущим поколениям норвежцев. Примерно половина нынешних средств фонда приходится на государственное финансирование, остальная часть была получена за счет успешного вложения полученных денег. Право инвестировать средства фонда в акции норвежский центробанк получил в 1998 г. Инвестированием собственно пенсионных накоплений норвежцев занимается национальное подразделение фонда – Statens pensjonsfond Norge. Размеры его активов значительно скромнее – 212 млрд крон.

На конец II квартала в акции было вложено 65,1% активов фонда, в облигации – 32,4% и 2,5% – в недвижимость.