Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Россия вернулась к своей норме

Аномальный рост российской экономики исчерпан

В июле она замедлилась и вернулась к норме

Экономика перестала удивлять аналитиков и чиновников и вернулась к более низким темпам роста. В июле он замедлился до 1,5% после взлета на 2,9% в июне и на 2,5% за весь II квартал, подтвердило Минэкономразвития в своем мониторинге. Ранее о том, что российская экономика может замедлиться, предупреждал Центробанк.

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