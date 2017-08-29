Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Россия вернулась к своей норме
Аномальный рост российской экономики исчерпан
В июле она замедлилась и вернулась к норме
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Аномальная пора для российской экономики закончилась
Ilya Naimushin / Reuters
Экономика перестала удивлять аналитиков и чиновников и вернулась к более низким темпам роста. В июле он замедлился до 1,5% после взлета на 2,9% в июне и на 2,5% за весь II квартал, подтвердило Минэкономразвития в своем мониторинге. Ранее о том, что российская экономика может замедлиться, предупреждал Центробанк.
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