Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Экономика теряет временную поддержку
Российская экономика может замедлиться, предупредил Центробанк
Разовые факторы, разогнавшие ее во II квартале, исчезли
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Без поддержки производство быстро расти не сможет
Евгений Разумный / Ведомости
Из-за сильных результатов первого полугодия Центробанк улучшил оценки роста ВВП в III квартале (с 1,5–1,8 до 1,7–2,2%) и, возможно, улучшит оценку и за весь 2017 год, говорится в его комментарии по экономике. Но есть риски замедления роста, указал регулятор.
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