Российская экономика может замедлиться, предупредил Центробанк

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Без поддержки производство быстро расти не сможет Евгений Разумный / Ведомости

Из-за сильных результатов первого полугодия Центробанк улучшил оценки роста ВВП в III квартале (с 1,5–1,8 до 1,7–2,2%) и, возможно, улучшит оценку и за весь 2017 год, говорится в его комментарии по экономике. Но есть риски замедления роста, указал регулятор.