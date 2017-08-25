ЦБ повысил прогноз по годовому росту ВВП в III квартале до 1,7–2,2%

Банк России повысил прогноз по приросту ВВП России в III квартале до 1,7-2,2% с 1,5-1,8%, следует из комментария ЦБ по экономике.

По оценке ЦБ, в квартальном сопоставлении с исключением сезонного и календарного факторов темп прироста ВВП во II квартале ускорился до 0,7% с 0,6% кварталом ранее. По предварительным данным Росстата, во II квартале годовой темп прироста ВВП достиг 2,5%.

«По итогам 2017 г. годовой темп прироста выпуска товаров и услуг может оказаться выше, чем ожидалось ранее», - отмечает регулятор.