Альфа-банк поднял прогноз роста ВВП России, не видит улучшения во втором полугодии

Альфа-банк повысил прогноз роста ВВП России в 2017 г. с 0,8% до 1,4%, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

Отмечается, что пересмотр в сторону повышения темпов роста российской экономики в 2017 г. полностью связан со значительным ростом ВВП - на 2,5% - во II квартале 2017 г., а не с улучшением ожиданий во втором полугодии текущего года.

«Поскольку ВВП за первое полугодие 2017 г. вырос на 1,5% год к году, мы вынуждены повысить наш прогноз роста ВВП по итогам всего 2017 г. с 0,8% до 1,4%. Тем не менее, ввиду очень специфических факторов, которые стоят за ростом во II квартале, мы по-прежнему с осторожностью смотрим на второе полугодие и ожидаем роста ВВП всего на 1,2% в III квартале. Возможное ускорение роста по сравнению с нашим прогнозом может быть вызвано дополнительным всплеском инвестиционной активности по двум государственным проектам - строительству трубопровода "Сила Сибири" и моста через Керченский пролив в Крыму. Однако мы не рассматриваем ускоренное финансирование этих проектов как базовый сценарий для III квартала текущего года. Что касается розницы, умеренный рост оборота розничной торговли говорит в пользу понижения ставки ЦБ, и мы ожидаем, что регулятор понизит ставку на 50 базисных пунктов - до 8,5% - на заседании ЦБ 15 сентября», - пишет Орлова.