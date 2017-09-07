Белоусов объяснил отсутствие роста на Дальнем Востоке

На бизнес-завтраке Белоусов констатировал, что сильного прогресса нет, поддержка нескольких тысяч – это капля в море Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

«Для Дальнего Востока вводятся льготы, создаются ТОРы [территории опережающего развития] – и все равно нет сильного прогресса, с чем это связано?» – спросил модератор сессии «Дальний восток: взгляд инвестора» президент Клуба лидеров Артем Аветисян у помощника президента Андрея Белоусова.

Вчера на бизнес-завтраке Белоусов констатировал, что сильного прогресса нет – поддержка нескольких тысяч – это капля в море, – и призвал создать движуху на Дальнем Востоке. «Хочется процитировать известного политического деятеля: "У нас есть все, кроме каучука», – пошутил Белоусов. (Цитата принадлежит Иосифу Сталину, и у нее есть вторая часть: «Но через год-два и у нас будет свой каучук»).

Есть разные специфики Дальнего Востока, отметил Белоусов, но мы забываем главную: «90-е годы на Дальнем Востоке закончились не как по всей стране, а в 2010 г. Всего несколько лет назад». «Я разговаривал с людьми, которые строили кампус на острове Русский, они рассказывали, что столкнулись с таким давлением, о котором думали, что оно исчезло давным давно», – вспомнил Белоусов.

Отсюда, по мнению помощника Путина, и все черты 90-х в макрорегионе.

Во-первых, бизнес привык работать в тени. Во-вторых, привык использовать административный ресурс. Отсюда такой эффект «свой-чужой», который чувствуют пришлые инвесторы. И третье – зверствуют контрольные органы. Давление еще сильнее, чем по всей стране. «Надо дать возможность бизнесу работать вбелую, у бизнеса должны быть преимущества от работы вбелую», – отметил Белоусов.

Безусловно, есть отрасли, которые надо осваивать, констатировал чиновник. Например, курятину в Амурскую область завозят из Брянской области. Надо поддерживать экспорт товаров с Дальнего Востока на азиатские рынки, здесь поддержка экспорта жизненно необходима.

И последнее: очень сильно деградировала система подготовки кадров. Она и всегда была не очень, но сейчас особенно. Вчера на бизнесс-завтраке гендиректор Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман сказал: мы готовы дать денег, но нет спроса – проектов у малого бизнеса нет. Это хоть и преувеличение, все равно можно назвать диагнозом, считает Белоусов.

Для оценки прогресса регионов в этом направлении Агентство стратегических инициатив в своем рейтинге регионов будет учитывать новые критерии, решил Белоусов: возможность работать в одно окно, информированность бизнеса, административная защита, досудебное регулирование.