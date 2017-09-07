Выступление Путина на Восточном экономическом форуме

Президент России говорит, что российский Дальний Восток - это не только сырье, но и дешевая логистика (дешевле, чем в Пусане, например). «Предметно обсуждаем транспортный переход на Сахалин», - напоминает президент.

Поприветствовав участников Восточного экономического форума (уже третьего!), Путин привычно переходит к достижениям в модернизации Дальнего Востока и цифрам. Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, верфь «Звезда». Рост промпроизводства за последние три года - 8,6%, рост ВРП - 4,2%, инвестиций в основной капитал - на 20%. Что все это - эффект низкой базы, участники форума, надо думать, понимают.

Модератор говорит, что будет направлять дискуссию по двум темам: российский Дальний Восток и мировая экономика.

Объявляют четырех глав стран. Все встают, аплодируют. Слева направо: модератор Ронни Чичунг Чан - председатель Hang Lung Properties, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Владимир Путин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер Японии Синдзо Абэ.

Началось! На огромном панорамном экране - красивая динамическая заставка с абстрактными нефтяными вышками, лесами, ледоколами, небоскребами, и, надо полагать, самолетом МС-21.

Сорок минут с заявленного начала сессии - и ни одного главы страны. Между тем участие в ВЭФ очень недешево. «Сейчас живем за 20 000 руб./ночь, на номер без слез не взглянешь», - рассказал «Ведомостям» один бизнесмен.

Кстати, сегодня - день рождения «Ведомостей» - и Игоря Ивановича Сечина.

Уже полчаса присутствующие в зале слушают меланхолическую электронную музыку и просьбы занять места и выключить мобильные телефоны. Впрочем, долгое ожидание официальных лиц на таких мероприятиях - скорее правило, чем исключение. Четверо глав государств, которые соберутся в зале на острове Русский, представляют почти 10% мирового ВВП. Правда, у Японии больше половины этой доли.

Сегодня на форуме: Греф призвал не душить криптовалюты, Новак рассказал о многолетних инфраструктурных тарифах для Дальнего Востока и поддержал мировую «Транснефти» со Сбербанком по прецедентному делу.

В огромном зале сессий, естественно, заняты все места. Камера показывает губернатора Калифорнии Джеральда Брауна, выступившего с яркой и эмоциональной речью на открытии форума.

Разница во времени Москвы с Владивостоком - плюс семь часов. Начало пленарной сессии заявлено в 14.00 по местному времени, это семь утра по Москве.

Екатерина Дербилова Участники ВЭФ в очереди на пленарное заседание с Путиным