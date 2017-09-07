Выступление Путина на Восточном экономическом форуме

Президент России говорит, что российский Дальний Восток - это не только сырье, но и дешевая логистика (дешевле, чем в Пусане, например). «Предметно обсуждаем транспортный переход на Сахалин», - напоминает президент.
07:55
Поприветствовав участников Восточного экономического форума (уже третьего!), Путин привычно переходит к достижениям в модернизации Дальнего Востока и цифрам. Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, верфь «Звезда». Рост промпроизводства за последние три года - 8,6%, рост ВРП - 4,2%, инвестиций в основной капитал - на 20%. Что все это - эффект низкой базы, участники форума, надо думать, понимают.
07:49
Модератор говорит, что будет направлять дискуссию по двум темам: российский Дальний Восток и мировая экономика.
07:47
Объявляют четырех глав стран. Все встают, аплодируют. Слева направо: модератор Ронни Чичунг Чан - председатель Hang Lung Properties, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Владимир Путин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер Японии Синдзо Абэ.
07:46
Началось! На огромном панорамном экране - красивая динамическая заставка с абстрактными нефтяными вышками, лесами, ледоколами, небоскребами, и, надо полагать, самолетом МС-21.
07:42
Сорок минут с заявленного начала сессии - и ни одного главы страны. Между тем участие в ВЭФ очень недешево. «Сейчас живем за 20 000 руб./ночь, на номер без слез не взглянешь», - рассказал «Ведомостям» один бизнесмен.
Во Владивостоке идут последние приготовления к Восточному экономичекому форуму. За день до официальных мероприятий на его площадке открылась выставка «Улица Дальнего Востока»
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Церемония открытия выставки
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Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Выставка проходит на набережной бухты Аякс на острове Русский в кампусе Дальневосточного университета. На фото один из экспонатов
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Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Экономический форум во Владивостоке пройдет 6 и 7 сентября
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Егор Алеев/фотохост-агенство ТАСС
Сразу после торжественного открытия выставки над гаванью прошел демонстрационный пролет многофункциональных истребителей Су-35С
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Станислав Красильников/фотохост-агенство ТАСС
Самолеты производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию)
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Юрий Смитюк/фотохост-агенство ТАСС
Максимальная скорость самолета - 2500 км/ч, перегоночная дальность с подвесными баками - 4500 км
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Традиционно участники форума могут попробовать местные деликатесы
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Каждый регион представлен чем-то особенным. Сахалин - морепродуктами и икрой
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Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Участникам предлагают не стесняться и есть икру большими ложками
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Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС
Камчатский краб
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Павильон Магаданской области
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Валерий Шарифулин/ТАСС фотохост-агенство ТАСС
Павильон Сахалинской области
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Павильон Камчатки
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Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Участники фестиваля «Улица Дальнего Востока» на церемонии открытия
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Павильон «Снежная пурга»
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Восточный экономический форум традиционно проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета. В этом году вуз впервые наделен статусом «Специальный партнер» форума. На фото: кампус накануне форума 4 сентября. Для университета это значит - еще больше мероприятий
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Валерий Шарифулин/ТАСС фотохост-агенство ТАСС
В нескольких корпусах ДВФУ, как обычно, организовано выставочное пространство компаний, министерств и других государственных структур. На фото: виртуальная реальность на стенде Федерального агентства лесного хозяйства
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд «Роснефти» в этом году оказался в окружении стендов медиа. Рядом ТАСС, «Известия», «Россия сегодня» и другие СМИ
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Кроме этого стенда у «Роснефти» есть огромное брендированное пространство в другом корпусе
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Напротив «Роснефти» такое же пространство Сбербанка (с кафе и банкоматами)
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Екатерина Дербилова / Ведомости
У Сбербанка - уже знакомый всем робот и виртуальная реальность - игра «Защити офис от киберпреступников»
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Екатерина Дербилова / Ведомости
На стенде «дальневосточного гектара» можно рассчитать стоимость проекта, собрав его из разных параметров (вид деятельности, регион и проч.)
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Также рядом с нефтяной компанией расположился Газпромбанк
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Подготовка к телемосту, во время которого состоится одновременный запуск четырех дальневосточных предприятий: деревообрабатывающего, маслоэкстракционного завода по переработке сои, производства по огранке алмазов и Тарынского ГОКа (GV Gold)
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Екатерина Дербилова / Ведомости
У Минприроды на стенде много зелени - живой и срезанной, правда, уже к 5 сентября часть зелени подсохла
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Украшение пола на стенде Минприроды - ветви под стеклом
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Из всех стендов министерств (а их здесь много) Минприроды заметно выделяется
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд Министерства транспорта
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд Министерства транспорта
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд Русгидро
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Неожиданно на полях ВЭФа: салон красоты и теннисный стол
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенды РЖД, Русгидро и Fesco
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Банкоматов на площадке форума хватает
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Банкоматы Сбербанка
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Екатерина Дербилова / Ведомости
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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Екатерина Дербилова / Ведомости
В этом году досмотр на въезде в кампус стал строже. Пассажиров и водителей просят покинуть машину и пройти через рамки, смотрят сумки, иногда просят снять обувь. Из-за этого на КПП случаются небольшие заторы
Уже полчаса присутствующие в зале слушают меланхолическую электронную музыку и просьбы занять места и выключить мобильные телефоны. Впрочем, долгое ожидание официальных лиц на таких мероприятиях - скорее правило, чем исключение. Четверо глав государств, которые соберутся в зале на острове Русский, представляют почти 10% мирового ВВП. Правда, у Японии больше половины этой доли.
В огромном зале сессий, естественно, заняты все места. Камера показывает губернатора Калифорнии Джеральда Брауна, выступившего с яркой и эмоциональной речью на открытии форума.
07:08
Разница во времени Москвы с Владивостоком - плюс семь часов. Начало пленарной сессии заявлено в 14.00 по местному времени, это семь утра по Москве.
07:02
Екатерина Дербилова
Участники ВЭФ в очереди на пленарное заседание с Путиным
07:00
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона наращивают внешние инвестиции, и в 2017 г. они могут достигнуть $120–170 млрд. Почти все эти деньги проходят мимо России.
06:54
Эмоции Восточного экономического форума
Дмитрий Ефремов/фотохост-агентство ТАСС
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень во время пресс-конференции на Восточном экономическом форуме
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов (слева направо) перед началом заседания президиума Госсовета
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Артем Коротаев/фотохост-агентство ТАСС
Директор управления лесоперерабатывающего комплекса ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Павел Билибин во время сессии «Леса и деревообработка»
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Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Россетей» Евгений Ольхович после сессии «Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании?»
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Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Первый заместитель президента - председателя правления «Банк ВТБ» Василий Титов во время сессии «Спорт. Что будет сделано?»
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Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Трехкратный призер олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова во время сессии «Спорт. Что будет сделано?»
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Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Министр спорта Павел Колобков (в центре) во время благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда
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Артем Коротаев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время сессии «Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее»
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Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, прибывший с супругой в аэропорт Владивостока
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Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент Республики Корея и президент России Владимир Путин во время встречи на форуме
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Экономист Вадим Радаев во время пресс-конференции «Точки устойчивого роста экономики России в цифрах»
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Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Владимир Путин и генеральный директор «Полюса» Павел Грачев на церемонии запуска разработки Наталкинского месторождения золота
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Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (слева направо) во время посещения выставки «Улица Дальнего Востока»
13/22
Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Помощник президента Андрей Белоусов во время делового завтрака «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока»
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Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж на открытии Восточного экономического форума
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Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Министр транспорта Максим Соколов во время интервью
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Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в аэропорту
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Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, президент «РЖД» Олег Белозеров и помощник президента Игорь Левитин (слева направо) во время бизнес диалога «Россия - Монголия: место встречи - Дальний Восток»
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов во время сессии ««Ворота России в Азию»: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР»
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Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский во время сессии «Здравоохранение для людей. Что будет сделано?»
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Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Министр экономического развития Максим Орешкин во время сессии «Усиление роли женщин для экономического роста и развития»
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Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс во время сессии «Возобновляемая энергетика»