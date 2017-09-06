Золотой фонд форума

На время форума цены на проживание в гостиницах города при бронировании за несколько месяцев варьировались от 20 000 до 95 000 руб. в сутки, рассказали пять участников форума Донат Сорокин / фотохост агентство ТАСС

Цены на гостиницы и авиабилеты на время Восточного экономического форума во Владивостоке неприятно удивили его гостей. Об этом «Ведомостям» рассказали пять участников форума и источник, близкий к его организаторам. Так, по их словам, на время форума цены на проживание в гостиницах города при бронировании за несколько месяцев варьировались от 20 000 до 95 000 руб. в сутки. Тогда как, например, в 4-звездочном «Azimut Отель Владивосток» обычно стандартный номер можно купить за 8500–13 500 руб. за ночь, согласно сайту гостиницы.

Причина, как рассказывают собеседники «Ведомостей», в том, что оператор форума – фонд «Росконгресс» выкупил на время мероприятия номера во всех более-менее приличных гостиницах города и сделать броню в большинстве случаев можно было только через него. «Росконгресс» не выкупает, а резервирует для участников отели, причем лишь 70–80% всего номерного фонда во Владивостоке, уточнил директор «Росконгресса» Александр Стуглев. «На самый первый форум во Владивостоке, когда «Росконгресс» еще не резервировал гостиницы, номер в Azimut стоил около 5000 руб. в сутки, – вспоминает помощник руководителя крупной российской компании. – Сейчас живем за 20 000 руб./ночь, на номер без слез не взглянешь». Другой участник форума за трое суток проживания в «весьма небольшом» номере «Azimut Отель Владивосток» заплатил 65 000 руб., еще один снял здесь же номер за 80 000 руб. за ночь. Представитель Azimut отказался от комментариев.

Московский бизнесмен отказался от гостиницы в пользу квартиры: отели просили в среднем 30 000–40 000 руб. за ночь, порой сумма доходила до 70 000 руб. В итоге, по его признанию, он снял двухкомнатную квартиру на четыре дня за 60 000 руб., хотя обычн она стоит «несколько тысяч в сутки».

Номера участникам форума продавались по тем же ценам, по которым «Росконгрессу» их продавали гостиницы, – за 2000–35 000 руб. за ночь, настаивает Стуглев. Цена могла быть завышена, по его словам, при условии, что номер на одну ночь продавался исключительно в пакете на три дня. То есть при стоимости 35 000 руб. в сутки цена такого номера могла доходить до 105 000 руб. в сутки, поскольку он из пакетного предложения. Кроме того, человек, близкий к руководству одной из гостиниц во Владивостоке, уточнил: если система бронирования видит повышенный спрос на гостиницы, она автоматически повышает цены. «Росконгресс» же зарезервировал номера поздно, когда часть из них уже начала продаваться, а система, соответственно, увеличила цены, знает он.

Обычно гостиницы устанавливают цены двумя способами, замечает руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова. Первый – динамичное ценообразование: когда стоимость за номер поднимается в зависимости от количества забронированных номеров; в противном случае тарифная сетка в период высокого спроса регулируется вручную, замечает эксперт.

Бесценный опыт Ранее, в 2013 и 2008 гг., гостиницы взвинчивали цены во время Петербургского экономического форума. Если в 2008 г. ФАС признала это нарушением закона «О защите конкуренции», то в 2013 г. отказалась бороться с ценами. Это «нецелесообразно и бесперспективно», заявлял тогда представитель УФАС по Петербургу.

Проблемы возникли и с авиабилетами, жалуются собеседники «Ведомостей»: билеты на прямые рейсы «Аэрофлота» невозможно было купить даже сильно заранее. «Я летел «Россией» за 50 000 руб. эконом-классом, а некоторые мои коллеги добирались с пересадкой в Корее», – рассказал московский бизнесмен. Другой участник летел обычным бизнес-классом через Южно-Сахалинск за 200 000 руб. туда-обратно.

Фонд «Росконгресс» не выкупал авиабилеты, указывает Стуглев. Треть всех авиабилетов на рейсы «Аэрофлота» со 2 по 10 сентября 2017 г., по его словам, авиакомпания самостоятельно вывела из свободной продажи. Ценообразование, условия выкупа и возврата нереализованных билетов устанавливал авиаперевозчик и все взаиморасчеты производились напрямую с ним, подчеркнул Стуглев. Представитель «Аэрофлота» подтвердил: до 30% мест на рейсы в дни форума и накануне было зарезервировано по просьбе «Росконгресса» для участников форума, но цены авиакомпания не завышала. Это невозможно, поскольку на линии Москва – Владивосток действуют на постоянной основе плоские тарифы, подчеркнул представитель «Аэрофлота», т. е. абсолютно все билеты эконом-класса продаются по фиксированной цене, которая ниже себестоимости перевозки и не зависит от даты приобретения: с учетом такс и сборов 22 000 руб. за один билет туда-обратно и 13 200 руб. в один конец. Абсолютно все авиабилеты эконом-класса на рейсы «Аэрофлота» в дни проведения форума проданы по плоским фарифам, настаивает представитель авиакомпании.

По словам Стуглева, при наличии мест в бизнес-классе участники форума могли забронировать и такие перелеты, цену устанавливает авиаперевозчик. На это в «Аэрофлоте» не ответили по существу.

В центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы (ФАС), по словам ее представитеоя, не поступали жалобы о ценах на авиабилеты во Владивосток и на размещение в гостиницах города, поэтому основания для принятия ФАС мер антимонопольного реагирования отсутствуют.

В подготовке статьи участвовали Екатерина Дербилова, Павел Кантышев, Елизавета Серьгина, Антон Филатов