Орешкин выступил на женской сессии

Орешкин был единственным мужчиной среди выступающих Е. Разумный / Ведомости

Министр экономического развития Максим Орешкин сегодня на полях Восточного экономического форума провел сессию «Усиление роли женщин для экономического роста и развития». Орешкин был единственным мужчиной среди выступающих. На панели выступали шерпа президента в G20 Светлана Лукаш, телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина, главный санитарный врач России Анна Попова, Виктория Панова, гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Экономика все больше зависит от потенциала людей, возрастает роль креативных профессий, завил министр. «Чем экономика становится более креативной, более творческой... тем более роль женщины в мировой экономике неуклонно растет», - констатировал министр. «Россия - это экономика со средним доходом, максимальным среди всех стран БРИКС, - продолжил Орешкин. - Для того, чтобы выйти на новый более высокий уровень, уже нужен качественный рывок вперед». Среди женщин безработица сейчас, к сожалению, выше, посетовал он: не всегда это связано с решениями самих женщин.

Что делать

Орешкин пояснил, как именно чиновники могут помочь развитию - развитием частичной, удаленной занятости, чтобы у женщин было больше возможности работать. Вернее, самим выбирать баланс между работой и семьей - кому надо больше работать, а кому больше времени уделять семье.

Орешкин рассказал о мерах, которые Минэкономразвития считает необходимыми. Например, трудоустройство молодых мам предполагает, что они могут где-то оставить детей - а значит, нужна инфраструктура и дистанционные формы работы. Большая проблема молодых женщин - первое трудоустройство, компании неохотно берут молодых на работу, боятся рисковать и предъявляют много невыполнимых требований. Тут подействуют точечные меры, уверен министр: например, можно зачитывать в стаж бесплатную работу, которая не учитывается в стаже. Очень важно трудоустройство именно молодых, потому что обычно так и происходит структурное обновление экономики, подчеркнул министр: рабочие места в старой экономике исчезают, работники уходят на пенсию, а это компенсируется рабочими местами в новой экономике, которые и занимают молодые.

Орешкина спросили, какие должности в его министерстве занимают женщины (все замы Орешкина - мужчины). Орешкин ответил, что недавно в министерство пришли много женщин на высокие посты.

На вопрос, кого из женщин он уважает больше всего, Орешкин отвечать публично не стал. Но потом пояснил «Ведомостям», что больше всего уважает свою маму. Мама Орешкина - ученый и малый предприниматель.