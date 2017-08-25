Bloomberg назвал нового «фаворита» Путина

«Участники рынка признают авторитет Орешкина, несмотря на его молодость», - говорит главный экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин Евгений Разумный / Ведомости

Новый «фаворит» президента России Владимира Путина - 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о намерениях Путина. У Орешкина широкие полномочия на реформирование министерства - «наследника советского Госплана», однако непонятно, сможет ли он убедить «патрона» начать необходимые реформы, отмечает издание.

«Мы создаем министерство будущего, - ответил агентству сам министр. - Ключевая задача - привлечь сильных людей и создать для них среду развития» (цитаты по Bloomberg). На вопрос, является ли он фаворитом Путина, Орешкин отвечать не стал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос.

Минэкономразвития не прокомментировало «Ведомостям» сообщение Bloomberg.

Bloomberg указывает, что в составе «команды перемен» Орешкина в Минэкономразвития - недавно пришедшие в министерство Екатерина Власова из Citigroup, Зоя Викторова из PWC и Юлия Урожаева из McKinsey. «Участники рынка признают авторитет Орешкина, несмотря на его молодость, - говорит главный экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. - Они рады видеть новые лица, потому что они несут новые идеи».

Трамплин во власть

Россия находится в долгой рецессии, отмечает Bloomberg, и для выхода из нее необходимы структурные реформы, которые в сегодняшней России подразумевают разгосударствление экономики. «Два предшественника Орешкина - нынешний председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф - не смогли ослабить давление государства на бизнес», - замечает агентство.

Орешкин разрабатывает третий официальный проект реформ для России - наряду с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Помимо этого его влияние заметно растет: Орешкин был ключевой российской фигурой саммита G20 в Гамбурге, перевел под свой контроль Росстат, а также заменит министра финансов Антона Силуанова в Группе Всемирного банка.

Для Орешкина министерский пост может стать трамплином к вершинам власти, говорит научный руководитель alma mater министра - НИУ ВШЭ - Евгений Ясин. «Он может когда-нибудь стать премьер-министром, - считает Ясин. - Он еще очень молод». Впрочем, оговаривается патриарх российских экономистов, «стремясь учесть желания Путина, [Орешкин] может не удержать четкую линию реформ».

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