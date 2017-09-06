Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум

Губернатор Калифорнии Джеральд Браун forumvostok.ru

Третий Восточный экономический форум во Владивостоке сегодня открыл вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В своем выступлении он рассказал, что сделано в регионе для привлечения инвестиций. За три года здесь появилось новое экономическое пространство, принято 19 федеральных законов, 72 акта правительства, создано 4 института развития, перечислил он. За последний год в регионе были снижены тарифы на электроэнергию до 6,5 центов за квт/ч, введены электронные визы для свободного порта Владивосток, заработала система инвестиционных квот на вылов рыбы, было предоставлено 36 000 участков по программе «дальневосточного гектара», добавил вице-премьер.

Российский вице-премьер поблагодарил инвесторов, в частности, из Японии, Кореи, Китая, Вьетнама, Индии и Австралии, которые решили реализовывать проекты на Дальнем Востоке. Сейчас в регионе их уже 837. Трутнев пообещал добиваться успешности каждого из них. В регионе уже сейчас работает 51 предприятие, а до конца года их будет больше 80, пообещал вице-премьер.

Вице-премьер Южной Кореи Ким Дон Юн говорил о вызовах природы и политики. Дальний Восток – «это - регион, где люди встречаются с природой и должны соответствовать ее вызовам». Он подчеркнул, что Южная Корея заинтересована в проектах в области технологий и телекоммуникаций, транспорта и логистики, а также здравоохранения. Переговоры об этом Дон Юн уже провел с Трутневым.

Конечно, южно-корейский премьер упомянул и о ракетной программе Северной Кореи. Если на корейском полуострове будет мир, это ускорит инвестиции и в дальневосточный регион, отметил он.

Представители Вьетнама и Индии говорили об интересе к богатым природным ресурсам Дальнего Востока. Член Политбюро, секретарь Центрального комитета, заведующий отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинь выразил надежду на то, что российское правительство создаст новые условия и технические возможности для развития региона - не только для пользы России, но и других стран, в том числе Вьетнама. Он отметил, что товарооборот стран в 2016 г. вырос на четверть до $2,7 млрд (рост на Дальнем востоке 50%), к 2020 г. он надеется достичь цифры $10 млрд.

Министр иностранных дел Индии Нгуен Бинь пригласила предприятия Дальнего Востока провести роуд-шоу в Индии, чтобы продемонстрировать привлекательный инвестиционный климат территории. Бинь, как и предыдущие спикеры отметила большой природный потенциал Дальнего Востока, напомнив, что это - основной поставщик алмазов для Индии (она производит около 70% всех бриллиантов в мире).

Завершил открытие Восточного форума губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун, сорвав аплодисменты. Он назвал приглашение его на форум «дипломатией снизу», отметив, что исторически Россия была в Калифорнии до Соединенных Штатов, имея в виду поселение форт Росс. Он говорил о важности парижского соглашения по климату, снижения выбросов, а также о том, что надо объединяться против мировых угроз - терроризма, климатических проблем и ядерной угрозы. Браун отметил важность инновационной экономики, и подчеркнул, что инновационное развитие - это одна из целей кооперации стран.

«Этот Тихоокеанский форум важен для нас и с символической, и с общечеловеческой, и с экономической точки зрения. Я рад в нем участвовать, и я хочу сказать: развитие, в конечном итоге, объединяет. Нам всем следует обратить наш взгляд в будущее - будущее единое, инновационное и светлое - не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире», - резюмировал свое выступление Джеральд Браун.