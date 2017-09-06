Эмоции Восточного экономического форума
Все переживания участников в объективе фотографов
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень во время пресс-конференции на Восточном экономическом форуме
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Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов (слева направо) перед началом заседания президиума Госсовета
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Директор управления лесоперерабатывающего комплекса ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Павел Билибин во время сессии «Леса и деревообработка»
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Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Россетей» Евгений Ольхович после сессии «Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании?»
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Первый заместитель президента - председателя правления «Банк ВТБ» Василий Титов во время сессии «Спорт. Что будет сделано?»
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Трехкратный призер олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова во время сессии «Спорт. Что будет сделано?»
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Министр спорта Павел Колобков (в центре) во время благотворительного забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время сессии «Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее»
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, прибывший с супругой в аэропорт Владивостока
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Президент Республики Корея и президент России Владимир Путин во время встречи на форуме
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Экономист Вадим Радаев во время пресс-конференции «Точки устойчивого роста экономики России в цифрах»
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Владимир Путин и генеральный директор «Полюса» Павел Грачев на церемонии запуска разработки Наталкинского месторождения золота
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (слева направо) во время посещения выставки «Улица Дальнего Востока»
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Помощник президента Андрей Белоусов во время делового завтрака «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока»
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Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж на открытии Восточного экономического форума
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Министр транспорта Максим Соколов во время интервью
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в аэропорту
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Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, президент «РЖД» Олег Белозеров и помощник президента Игорь Левитин (слева направо) во время бизнес диалога «Россия - Монголия: место встречи - Дальний Восток»
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Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов во время сессии ««Ворота России в Азию»: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР»
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский во время сессии «Здравоохранение для людей. Что будет сделано?»
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Министр экономического развития Максим Орешкин во время сессии «Усиление роли женщин для экономического роста и развития»
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс во время сессии «Возобновляемая энергетика»
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